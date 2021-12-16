كادينا كوبي: ريال مدريد سيعلن عن إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 11:30

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد

يبدو أن إصابتي لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا لن تكون الأخيرة في صفوف ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن إيجابية مسحة الثنائي أمس الأربعاء وعزلهما وتأكد غيابهما عن مواجهة قادش في الدوري الإسباني.

وكشف ميجيل دياز صحفي إذاعة كادينا كوبي عن وجود حالات أخرى جديد في صفوف ريال مدريد.

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وأوضح صحفي كادينا كوبي عن احتمالية إعلان ريال مدريد للحالات الجديدة اليوم الخميس.

وأشارت بعض التقارير الإسبانية إلى وجود خمس حالات أخرى بخلاف مودريتش ومارسيلو.

وتم تأجيل تدريب ريال مدريد اليوم الخميس من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4:30 عصرا بعد التأكد من نتيجة المسحات.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خوض 17 جولة برصيد 42 نقطة وبفارق 8 نقاط عن إشبيلية أقرب منافسيه.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام قادش ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإسباني.

وتقام مواجهة ريال مدريد ضد قادش يوم الأحد المقبل.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن مواجهة ريال مدريد لفريق باريس سان جيرمان في ثمن النهائي.

وتقام مباريات ثمن النهائي في شهر فبراير المقبل.

ريال مدريد الدوري الإسباني كورونا
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