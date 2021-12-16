فيفا يعتمد القائمة الدولية لـ الحكام المصريين.. وظهور العنصر النسائي

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 10:52

كتب : أحمد الخولي

محمود البنا حكم مباراة الأهلي والداخلية

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة الدولية للحكام المصريين لهذا الموسم.

وتم اعتماد 9 حكام ساحة و11 حكام مساعدون و3 حكام فيديو.

بينما تم اعتماد 4 حكام كرة صالات ومثلهم للكرة الشاطئية.

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وظهر العنصر النسائي في القائمة الدولية للحكام المصريين لهذا الموسم.

وجاءت القائمة الدولية كالآتي:

أولا حكام الساحة:

1- محمود البنا

2- ابراهيم نور الدين

3- محمد عادل

4- أمين عمر

5- محمد معروف

6- أحمد الغندور

7- محمود ناجي

8- شاهندا المغربي

9- نورا سمير

ثانيا الحكام المساعدون:

1- محمود أبو الرجال

2- أحمد حسام طه

3- سمير جمال

4- يوسف البساطي

5- هاني عبد الفتاح

6- أحمد توفيق طلب

7- سامي هلهل

8- منى عطا الله

9- يارا عاطف

10- جمالات أحمد

11- مي حسن

ثالثا حكام الفيديو:

1- محمود أبو الرجال

2- محمود عاشور

3- طارق مجدي

رابعا حكام كرة الصالات:

1- محمد حسن

2- طارق سامي

3- محمد سلامة

4- عاطف حسين

خامسا- حكام الكرة الشاطئية:

1- هاني العراقي

2- أحمد نوفل

3- إبراهيم محجوب

4- وائل شعبان

حكام مصر القائمة الدولية
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