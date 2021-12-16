فيفا يعتمد القائمة الدولية لـ الحكام المصريين.. وظهور العنصر النسائي
الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 10:52
كتب : أحمد الخولي
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة الدولية للحكام المصريين لهذا الموسم.
وتم اعتماد 9 حكام ساحة و11 حكام مساعدون و3 حكام فيديو.
بينما تم اعتماد 4 حكام كرة صالات ومثلهم للكرة الشاطئية.
وظهر العنصر النسائي في القائمة الدولية للحكام المصريين لهذا الموسم.
وجاءت القائمة الدولية كالآتي:
أولا حكام الساحة:
1- محمود البنا
2- ابراهيم نور الدين
3- محمد عادل
4- أمين عمر
5- محمد معروف
6- أحمد الغندور
7- محمود ناجي
8- شاهندا المغربي
9- نورا سمير
ثانيا الحكام المساعدون:
1- محمود أبو الرجال
2- أحمد حسام طه
3- سمير جمال
4- يوسف البساطي
5- هاني عبد الفتاح
6- أحمد توفيق طلب
7- سامي هلهل
8- منى عطا الله
9- يارا عاطف
10- جمالات أحمد
11- مي حسن
ثالثا حكام الفيديو:
1- محمود أبو الرجال
2- محمود عاشور
3- طارق مجدي
رابعا حكام كرة الصالات:
1- محمد حسن
2- طارق سامي
3- محمد سلامة
4- عاطف حسين
خامسا- حكام الكرة الشاطئية:
1- هاني العراقي
2- أحمد نوفل
3- إبراهيم محجوب
4- وائل شعبان