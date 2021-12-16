اسكواش - نور الشربيني تواجه هانيا الحمامي في نهائي بلاك بول

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 10:37

كتب : FilGoal

هانيا الحمامي - نور الشربيني - بطولة بلاك بول للاسكواش

تلعب نور الشربيني أمام زميلتها هانيا الحمامي في نهائي بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش.

وأنهت نور الشربيني مفاجآت الإنجليزي الشابة جيورجينا كينيدي في نصف النهائي.

وتغلبت نور المصنفة الأولى عالميا على جيورجينا كينيدي بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 26 دقيقة فقط.

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أما هانيا الحمامي فتغلبت على زميلتها نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا في المباراة الأخرى.

وانسحبت نوران جوهر بعد الشوط الثالث بسبب الإصابة في مباراة وصلت إلى 55 دقيقة.

وتقدمت هانيا الحمامي بنتيجة 11-8 في الشوط الأول قبل أن تعادل نوران النتيجة بـ 11-8 في الشوط الثاني.

وفي الشوط الثالث تقدمت هانيا مجددا 11-4 قبل أن تنسحب نوران جوهر بسبب الإصابة.

وتقام المباراة النهائية بين نور الشربيني وهانيا الحمامي في الثامنة من مساء اليوم الخميس.

وفي النسخة الخامسة من بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش تصل نور الشربيني إلى النهائي للمرة الرابعة بينما تصل هانيا إلى النهائي للمرة الثالثة.

وكانت نور قد توجت بلقب النسخة الأخيرة على حساب الأمريكية أماندا صبحي بينما خسرت مرتين أمام رنيم الوليلي وهانيا الحمامي.

أما هانيا الحمامي فحصدت نسخة مارس 2020 بالفوز على نور الشربيني 3-2 بينما خسرت نسخة ديسمبر 2020 أمام الإنجليزية سارة جان بيري.

اسكواش نور الشربيني هانيا الحمامي
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