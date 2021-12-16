مدرب تونس يكشف موقف معلول من النهائي.. ويرد على مساندة الحظ أمام مصر

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 00:10

كتب : FilGoal

المنذر الكبير - مدرب منتخب تونس

وقال منذر الكبير في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "علي معلول أتم مرحلة التحضير وكان جاهزا للمشاركة أمام مصر، لكنني فضلت استمرار محمد أمين بن حميدة".

وأضاف "أمامنا 48 ساعة لتحديد مدى إمكانية مشاركته بالنهائي".

مدرب تونس أتبع "الحظ حالفنا؟ لابد أن تسعى ليحالفك الحظ. سيطرنا وإحصائيات تمريراتنا تفوق مصر بـ 150 تمريرة".

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وأتم "بجانب حصولنا على 10 ركنيات مقابل ركنية حيدة لمصر. كلها أمور تعكس أننا كنا أصحاب المبادرة واستحققنا الفوز".

وتأهلت تونس لنهائي كأس العرب في مواجهة الجزائر يوم السبت المقبل، فيما تلعب مصر مع قطر على تحديد المركزين الثالث والرابع.

كأس العرب تونس مصر
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