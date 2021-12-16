مدرب قطر: خسرنا بخطأ فردي فادح.. بذلنا كل ما بوسعنا

يرى فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر بأنهم خسروا المباراة بسبب خطأ فردي.

الجزائر فازت على قطر بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس العرب، وتأهلت لمواجهة تونس في النهائي.

وقال فيليكس سانشيز في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "واجهنا صعوبات كبيرة خلال اللقاء، والأصعب كان التعديل".

وأضاف "ارتكبنا خطأ فرديا فادحا بركلة جزاء. خاب أملنا بسبب الهدف الثاني. أعتقد بأن اللاعبين بذلوا كل ما بوسعهم".

وتلعب قطر مع مصر يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.