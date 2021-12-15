لأول مرة في إيطاليا.. حكمة تدير مباراة لفريق درجة أولى بالكأس

شهدت مباراة كالياري وشيتاديلا في دور الـ 32 من كأس إيطاليا حدثا لأول مرة في تاريخ إيطاليا بتواجد حكمة ساحة.

وأصبحت ماريا فيريري كابتي أول حكمة تدير مباراة لفريق إيطالي من الدرجة الأولى.

وسبق أن أدارت ماريا فيريري كابتي وماريا ماروتا مباريات في الدرجة الثانية الإيطالية، لكن لأول مرة تدير حكمة مباراة لفريق إيطالي من الدرجة الأولي.

وتعد ماريا كابتي رابع عنصر نسائي يحصل على رخصة الاتحاد الإيطالى على المستوى الاحترافي.

وسبق لها أن أدارت أول مباراة لها في الدوري الدرجة الثانية الإيطالية وكانت بين شيتاديلا وسبال في أكتوبر الماضي.

المباراة شهدت فوز كالياري بنتيجة 3-1 على فريق الدرجة الثانية وتأهلهم لمواجهة ساسولو في ثمن النهائي.

أليساندرو ديولا تقدم لكالياري في الدقيقة 16 وأضاف سيتير فالنسيا الهدف الثاني في الدقيقة 40.

جاستون بيريرو سجل هدفا ثالث لكالياري في الدقيقة 64.

وساهمت تقنية الفيديو في إلغاء هدفا لشيتاديلا في الدقيقة 78 بداعي التسلل.

وسجل دانيلي دوناروما هدف الضيوف الوحيد في المباراة قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء.

ماريا أشهرت في المباراة 3 بطاقات صفراء.