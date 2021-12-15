سيناريو لن تشاهد مثله.. الجزائر تصعق قطر في +106 وتتأهل لـ نهائي كأس العرب

بسيناريو لن تشاهد مثله، خطف منتخب الجزائر بطاقة التأهل لنهائي كأس العرب 2021 على حساب قطر المستضيفة بالفوز 2-1 في مباراة استمرت 109 دقيقة.

المعتاد أن المباراة 90 دقيقة وإذا استمرت لشوطين إضافيين تصل إلى 120 دون النظر للوقت بدلا من الضائع.

الحكم ريمون مارتشينياك كان له رأي آخر، احتسب 9 دقائق وقتا بدلا من الضائع، وصلت إلى 19 دقيقة وشهدت هدفين أشعلا فتيل المباراة.

109 دقائق من وقت المباراة الأصلي وليس دون اللجوء للوقت الإضافي على شوطين.

سجل هدفي الجزائر: جمال بلعمري ويوسف بلايلي.. وسجل هدف قطر: محمد مونتاري.

قطر ستواجه مصر يوم السبت المقبل في مباراة المركز الثالث.

فيما يلتقي منتخب الجزائر الذي يصل لنهائي كأس العرب لأول مرة في تاريخه مع تونس يوم السبت المقبل.

الــــــــــــــــــــــنهــــــــــــــــــــــــــــــــائي 🔥 🇩🇿الجزائر× تونس 🇹🇳 📆السبت 18 ديسمبر ⏰الخامسة بتوقيت القاهرة 🏆نهائي كأس العرب من يحسم اللقب لصالحه؟ ✍️ pic.twitter.com/20fOTitp47 — FilGoal (@FilGoal) December 15, 2021

التشكيل

عاد بغداد بونجاح لقيادة هجوم الجزائر بعدما غاب بسبب الإصابة عن مواجهة المغرب في ربع النهائي.

بينما لعب منتخب قطر بثنائية هجومية مكونة من أكرم عفيف والمعز علي.

أكرم عفيف والمعز علي يقودان تشكيل قطر ضد الجزائر 🇶🇦#كأس_العرب pic.twitter.com/Fw40lBI0Mj — FilGoal (@FilGoal) December 15, 2021

وصف المباراة

لم تبدأ المباراة بمرحلة جس النبض، وفي الدقيقة السابعة تحصل ياسين براهيمي على بطاقة صفراء عقب عرقلة أكرم عفيف في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 12 جاء التهديد الأول، عرضية من الجهة اليمنى ورأسية من عفيف مهد بها الكرة إلى معز علي الذي سدد على الطائر كرة مرت أعلى من العارضة.

وبعد 9 دقائق كاد بونجاح أن يهز الشباك، عرضية من مزياني مرت من الجميع وبونجاح والمرمى خالٍ.

وفي الدقيقة 25 كاد مزياني أن يسجل هدفا بضربة مزدوجة لكنها بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 34 تواجد براهيمي مواجهة المرمى داخل منطقة الجزاء لكنه سدد برعونة كرة في يد الحارس سعد الشيب.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي.









































وفي الدقيقة 50 سدد بونجاح كرة صاروخية ارتطمت بعارضة قطر لكن الحكم رفع راية التسلل.

وبعد دقيقتين كاد اللاعب نفسه أن يسجل هدف تقدم الثعالب لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 59، ركنية شتتها الحارس بيده إلى خارج منطقة الجزاء، قابلها حسين بن عيادة بتسديدة مباشرة ورأسية بلعمري حولتها في الشباك.

وخرج بونجاح متأثرا بالإصابة في الدقيقة 67 وشارك بدلا منه مهدي تاعرات.

بدأ لاعبو قطر الخروج من مناطقهم الدفاعية بحثا عن التعادل.

عبد القادر بدران كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه من عرضية لكن تشتيته للكرة مر بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 72 لركنية.

وبعد دقيقة رأسية من معز علي أبعدها مبولحي ببراعة.

ضغط العنابي زاد بحثا عن التعادل، واحتسب الحكم 9 دقائق وقتا بدلا من الضائع.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها محمد مونتاري برأسية ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك معلنة التعادل القاتل.

المباراة استمرت، وفي الدقيقة 14 من الوقت بدلا من الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الثعالب بعد عرقلة ياسين براهيمي.

ركلة جزاء انبرى لها يوسف البلايلي وسددها على يمين سعد الشيب الذي تصدى لها، لكن بلايلي كان أسرع وسدد في الشباك معلنا الهدف الثاني في الدقيقة 16 من الوقت بدلا من الضائع.

جنون المباراة ظهر في هذه اللقطة.. يوسف بلايلي ذهب للاحتفال بالهدف القاتل مع الحكم المساعد 😅 pic.twitter.com/IFTiRhbEUm — FilGoal (@FilGoal) December 15, 2021

المباراة استمرت لـ 3 دقائق إضافية وأطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تأهل الجزائر لنهائي كأس العرب 2021.