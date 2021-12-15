كأس العرب – مجيدة بوقرة: الجزائر المنتخب الوحيد الذي خاض مباريات صعبة.. وقرار الحكم لم يعجبني

يؤمن مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر أن فريقه هو الوحيد خلال بطولة كأس العرب الذي خاض كل المباريات الصعبة وذلك قبل تأهله إلى النهائي.

وفاز منتخب الجزائر على قطر بهدفين لهدف اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب في ملعب الثمامة ليواجه تونس في النهائي.

وقال بوقرة في تصريحاته لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة جدا وقطر تلعب على الهجمات المرتدة".

وواصل "أصبنا بالإرهاق من المباريات السابقة لكن هذا هو منتخب الجزائر وسعداء جدا بإسعاد الجماهير".

وأردف "أؤمن أننا المنتخب الوحيد الذي خاض المباريات الكبيرة ضد مصر والمغرب وقطر، صعب جدا أن تخوض 6 مباريات في 17 يوما، لكن كل اللاعبين تحلوا برباطة جأش".

وعن احتساب وقت بدل من الضائع بلغ 19 دقيقة قال: "لم يعجبني قرار الحكم".

ويقام النهائي يوم السبت المقبل، فيما يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين مصر وقطر.