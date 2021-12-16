السوبر الإفريقي - موعد مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي.. والقنوات الناقلة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 17:51

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - أيمن أشرف - بيرسي تاو

يستعد الأهلي لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي لحساب كأس السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي لقاء السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

بينما الرجاء يشارك في النسخة الحالية من السوبر كبطل للكونفدرالية.

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وتقام المباراة يوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري في قطر.

ويستضيف ملعب أحمد بن علي في مدينة الريان القطرية.

وتلعب المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس 1.

وكان الأهلي قد حصد لقب الموسم الماضي من السوبر الإفريقي بعد التغلب على نهضة بركان بهدفين دون مقابل.

كان نادي الرجاء قد طلب تأجيل المباراة بسبب غلق المجال الجوي حتى 15 ديسمبر، قبل أن يكشف رفض كاف لطلبهم رسميا.

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