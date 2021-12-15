خبر في الجول – منتخب مصر بلا إصابات جديدة.. وموعد تحديد توقيت عودة أيمن أشرف

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 22:25

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر - كأس العرب 2021

لا تضم قائمة منتخب مصر أية إصابات في الوقع الحالي، وقبل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

مصر خسرت أمام تونس بهدف في نصف نهائي كأس العرب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن قائمة منتخب مصر حاليا لا تضم أية إصابات، باستثناء أيمن أشرف الذي يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة.

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مصدر من منتخب مصر قال لـFilGoal.com: "محمد مجدي أفشة، وحمدي فتحي، ومحمد الشناوي الثلاثي الذي تعرض لإصابة خلال البطولة، لا يعاني من إصابات حاليا، وشارك أمام تونس بجاهزية تامة".

وعن حالة أيمن أشرف، قال المصدر لـFilGoal.com: "بعد 48 ساعة، سيكون بمقدور الجهاز الطبي لمنتخب مصر تحديد مدى إمكانية أيمن أشرف من اللحاق بكأس السوبر الإفريقي من عدمها".

وتلتقي مصر مع الخاسر بين قطر والجزائر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل.

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