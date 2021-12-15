موعد نهائي كأس العرب.. والقنوات الناقلة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 23:06

كتب : FilGoal

كأس العرب

ضرب المنتخب الجزائري موعدا مع نظيره التونسي في نهائي كأس العرب.

وفاز المنتخب التونسي على مصر بهدف دون رد سجله عمرو السولية بالخطأ في مرماه.

وتأهل المنتخب الجزائري للمباراة النهائية بعد الفوز على قطر

وتقام المباراة النهائية لـ كأس العرب يوم السبت المقبل.

وتلعب المباراة في تمام الساعة 5:00 مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه قطر لتحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم وفي تمام الساعة 12:00 ظهرا.

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