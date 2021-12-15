مؤتمر منذر الكبير: دخول السليتي صنع الفارق.. وأعتقد بأن تونس على الطريق الصحيح

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 22:15

كتب : محمد الجزار

فرحة لاعبو تونس بالتأهل لنهائي كأس العرب

أعرب منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي عن سعادته بالتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس بعد فوزه على المنتخب المصري بهدف دون رد في نصف نهائي البطولة.

وقال الكبير في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نهدي هذا الترشح للشعب التونسي، تحدينا الصعوبات في البطولة وتمكنا من التأهل للمباراة النهائية بعد جهد وتعب، ويجب أن نكون جاهزين ونستعد لمواجهة المباراة النهائية".

وأضاف "حققنا فوزا مستحقا بعد أداء قوي قدمه اللاعبون على الملعب، وسيطرنا على أغلب فترات اللقاء".

أخبار متعلقة
رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس كأس العرب - مؤتمر كيروش: الحكم أثر على نفسية الفريق.. ومنتخب تونس استحق الصعود كأس العرب - أيمن أشرف: هذا ما قاله كيروش لنا بعد الهزيمة ضد تونس.. الحكم أثر على اللقاء ولكن كأس العرب – السولية يسجل بالخطأ ويهدي تونس انتصارا قاتلا على مصر

مدرب تونس أتبع "آمل أن تكون إصابة ياسين مرياح خفيفة ويستطيع المشاركة في المباراة المقبلة".

الكبير أكمل "دخول اللاعب نعيم السليتي للمباراة صنع الفارق ومكن المنتخب التونسي من الضغط على منافسه وتحقيق الفوز. فخور جدا باللاعبين وبالمردود الذي قدموه".

وفيما يتعلق بإنجازات المنتخب قال الكبير "المنتخب التونسي حقق 12 انتصارا هذا الموسم وترشح لنهائيات كاس أمم إفريقيا، كما تأهلنا للمرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة للمونديال واليوم تأهلنا لنهائي كأس العرب. أعتقد أن المنتخب في الطريق الصحيح وهذا يعود إلى جهود اللاعبين وكل الإطار الفني والطبي والإداري للاتحاد التونسي".

وتنتظر تونس الفائز بين قطر والجزائر لمواجهته في نهائي كأس العرب يوم السبت المقبل.

كأس العرب مصر تونس
نرشح لكم
سيناريو لن تشاهد مثله.. الجزائر تصعق قطر في +116 وتتأهل لـ نهائي كأس العرب كأس العرب – مجيدة بوقرة: الجزائر المنتخب الوحيد الذي خاض مباريات صعبة.. وقرار الحكم لم يعجبني موعد نهائي كأس العرب.. والقنوات الناقلة خبر في الجول – منتخب مصر بلا إصابات جديدة.. وموعد تحديد توقيت عودة أيمن أشرف
أخر الأخبار
سيناريو لن تشاهد مثله.. الجزائر تصعق قطر في +116 وتتأهل لـ نهائي كأس العرب 18 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب – مجيدة بوقرة: الجزائر المنتخب الوحيد الذي خاض مباريات صعبة.. وقرار الحكم لم يعجبني 19 دقيقة | كأس العرب 2021
موعد نهائي كأس العرب.. والقنوات الناقلة 28 دقيقة | كأس العرب 2021
خبر في الجول – منتخب مصر بلا إصابات جديدة.. وموعد تحديد توقيت عودة أيمن أشرف ساعة | كأس العرب 2021
مؤتمر منذر الكبير: دخول السليتي صنع الفارق.. وأعتقد بأن تونس على الطريق الصحيح ساعة | كأس العرب 2021
كرة يد - الأحمر على رأس قائمة مصر النهائية في دورة السعودية ساعة | رياضات أخرى
سبورت: عودة مفاجئة قريبة من سانشيز إلى برشلونة 2 ساعة | أوروبا
إيطاليا تواجه الأرجنتين في أول نسخ "النهائي" بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة