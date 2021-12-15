مؤتمر منذر الكبير: دخول السليتي صنع الفارق.. وأعتقد بأن تونس على الطريق الصحيح

أعرب منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي عن سعادته بالتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس بعد فوزه على المنتخب المصري بهدف دون رد في نصف نهائي البطولة.

وقال الكبير في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نهدي هذا الترشح للشعب التونسي، تحدينا الصعوبات في البطولة وتمكنا من التأهل للمباراة النهائية بعد جهد وتعب، ويجب أن نكون جاهزين ونستعد لمواجهة المباراة النهائية".

وأضاف "حققنا فوزا مستحقا بعد أداء قوي قدمه اللاعبون على الملعب، وسيطرنا على أغلب فترات اللقاء".

مدرب تونس أتبع "آمل أن تكون إصابة ياسين مرياح خفيفة ويستطيع المشاركة في المباراة المقبلة".

الكبير أكمل "دخول اللاعب نعيم السليتي للمباراة صنع الفارق ومكن المنتخب التونسي من الضغط على منافسه وتحقيق الفوز. فخور جدا باللاعبين وبالمردود الذي قدموه".

وفيما يتعلق بإنجازات المنتخب قال الكبير "المنتخب التونسي حقق 12 انتصارا هذا الموسم وترشح لنهائيات كاس أمم إفريقيا، كما تأهلنا للمرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة للمونديال واليوم تأهلنا لنهائي كأس العرب. أعتقد أن المنتخب في الطريق الصحيح وهذا يعود إلى جهود اللاعبين وكل الإطار الفني والطبي والإداري للاتحاد التونسي".

وتنتظر تونس الفائز بين قطر والجزائر لمواجهته في نهائي كأس العرب يوم السبت المقبل.