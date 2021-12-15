سبورت: عودة مفاجئة قريبة من سانشيز إلى برشلونة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 21:34

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - إنتر - ميلان

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن اتفاق من حيث المبدأ يمكن أن يعيد أليكسيس سانشيز إلى صفوف برشلونة من جديد.

وبحسب سبورت، فإن اتفاق ثلاثي قد يحدث بين برشلونة وإنتر ميلان وإشبيلية.

ويرغب برشلونة في التخلص من لوك دي يونج المنتقل لصفوف الفريق الكنالوني معارا من إشبيلية.

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ولا يمانع إنتر ميلان التعاقد مع دي يونج من إشبيلية على سبيل الإعارة، وفي نفس الوقت من المنتظر أن يوافق النادي الإيطالي على التخلي عن سانشيز.

ويحتاج تشافي هيرنانديز إلى التعاقد مع لاعب متحرك بين الجناح والعمق مثل أليكسيس سانشيز.

وينتظر ماتيو أليماني الضوء الأخضر من تشافي لحسم الصفقة.

سانشيز لعب 141 مباراة مع برشلونة من قبل خلال الفترة من 2011 إلى 2014، سجل خلالها 46 هدفا وصنع 37 آخرين وفاز بـ6 بطولات.

ولا يشارك ابن الـ32 عاما بشكل أساسي مع إنتر حيث لعب 14 مباراة منها 2 فقط كأساسي هذا الموسم، سجل هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

برشلونة أليكسيس سانشيز الدوري الإسباني
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