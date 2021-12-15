انتهت كأس العرب - قطر (1) (2) الجزائر.. تأهل لن تشاهد مثله

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 20:46

كتب : FilGoal

خوخي بوعلام - بغداد بونجاح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة بين قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب 2021.

وينتظر المنتخب التونسي الفائز من المباراة لمواجهته في النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

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انتهت

ق 90+17: جوووووووووووول قاااااااااااتل البلايلي يسدد والشيب يتصدى ويتابعها في المرمى.

ق 90+14: ضرررررربة جزاااااااااااااء للجزائر

ق 90+6: عرضية من الجهة اليسرى ورأسية من مونتاري تسكن الشباك.

ق 73: رأسية من معز علي يتصدى لها مبولحي ببراعة.

ق 72: بدران كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه لكن الكرة تخرج لركنية بجوار القائم.

ق 67: خروج بونجاح للإصابة ومشاركة تاعرات.

ق 59: جوووووول أول في اللقاء.. الحارس يشتت بيده وبن عيادة يسدد كرة من خارج المنطقة ورأسية من بلعمري تحول الكرة في الشباك.

ق 52: بينية تصل إلى بونجاح الذي يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 50: تسديدة صاروخية من بونجاح ترتطم بالعارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: براهيمي في مواجهة المرمى ويسدد داخل منطقة الجزاء في منتصف المرمى.

ق 25: ضربة مزدوجة من مهاجم الجزائر تمر بعيدة عن المرمى.

ق 21: عرضية من الجهة اليمنى تمر من الجميع ومن أمام اقدام بونجاح والمرمى خالي.

ق 12: عرضية من الجهة اليمنى ورأسية من عفيف الذي يمهد الكرة برأسه لتصل إلى المعز علي الذي يسدد على الطائر كرة تمر أعلى العارضة.

ق 7: بطاقة صفراء لياسين براهيمي بعد عرقلة أكرم عفيف.

بداية اللقاء

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