انتهت كأس العرب - قطر (1) (2) الجزائر.. تأهل لن تشاهد مثله
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 20:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة بين قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب 2021.
وينتظر المنتخب التونسي الفائز من المباراة لمواجهته في النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.
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انتهت
ق 90+17: جوووووووووووول قاااااااااااتل البلايلي يسدد والشيب يتصدى ويتابعها في المرمى.
ق 90+14: ضرررررربة جزاااااااااااااء للجزائر
ق 90+6: عرضية من الجهة اليسرى ورأسية من مونتاري تسكن الشباك.
ق 73: رأسية من معز علي يتصدى لها مبولحي ببراعة.
ق 72: بدران كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه لكن الكرة تخرج لركنية بجوار القائم.
ق 67: خروج بونجاح للإصابة ومشاركة تاعرات.
ق 59: جوووووول أول في اللقاء.. الحارس يشتت بيده وبن عيادة يسدد كرة من خارج المنطقة ورأسية من بلعمري تحول الكرة في الشباك.
ق 52: بينية تصل إلى بونجاح الذي يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيسر.
ق 50: تسديدة صاروخية من بونجاح ترتطم بالعارضة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 34: براهيمي في مواجهة المرمى ويسدد داخل منطقة الجزاء في منتصف المرمى.
ق 25: ضربة مزدوجة من مهاجم الجزائر تمر بعيدة عن المرمى.
ق 21: عرضية من الجهة اليمنى تمر من الجميع ومن أمام اقدام بونجاح والمرمى خالي.
ق 12: عرضية من الجهة اليمنى ورأسية من عفيف الذي يمهد الكرة برأسه لتصل إلى المعز علي الذي يسدد على الطائر كرة تمر أعلى العارضة.
ق 7: بطاقة صفراء لياسين براهيمي بعد عرقلة أكرم عفيف.
بداية اللقاء