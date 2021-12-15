تشكيل كأس العرب - عفيف والمعز في هجوم قطر.. وبونجاح يعود لقيادة الجزائر

يقود أكرم عفيف والمعز علي هجوم قطر في مواجهة الجزائر في ثاني مباريات نصف نهائي كأس العرب 2021.

وعاد بغداد بونجاح لقيادة هجوم الجزائر بعدما غاب عن مباراة المغرب في ربع النهائي.

وجاء تشكيل قطر:

حراسة المرمى: سعد الشيب

الدفاع: عبد الكريم حسن – بسام الراوي - بوعلام خوخي

الوسط: إسماعيل محمد - حسن الهيدوس - كريم بوضياف – عبد العزيز حاتم – همام الأمين

الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي

🎥 | التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني🇶🇦 أمام منتخب الجزائر 🇩🇿 لمباراة النصف النهائي من بطولة #كأس_العرب 🏆#مونديال_العرب#العنابي_أقوى_بحضوركم 💪 pic.twitter.com/ExhSCPC5ZK — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 15, 2021

فيما تشكيل الجزائر:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

الدفاع: حسين بن عيادة – جمال بلعمري - إلياس شتي – عبد القادر بدران

الوسط: زكريا دراوي – سفيان بن دبكة - ياسين براهيمي

الهجوم: يوسف بلايلي – بغداد بونجاح - طيب مزياني

وينتظر المنتخب التونسي الفريق الفائز من المباراة بعدما خطف بطاقة التأهل في الوقت القاتل.