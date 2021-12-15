تشكيل كأس العرب - عفيف والمعز في هجوم قطر.. وبونجاح يعود لقيادة الجزائر
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 20:07
كتب : FilGoal
يقود أكرم عفيف والمعز علي هجوم قطر في مواجهة الجزائر في ثاني مباريات نصف نهائي كأس العرب 2021.
وعاد بغداد بونجاح لقيادة هجوم الجزائر بعدما غاب عن مباراة المغرب في ربع النهائي.
وجاء تشكيل قطر:
حراسة المرمى: سعد الشيب
الدفاع: عبد الكريم حسن – بسام الراوي - بوعلام خوخي
الوسط: إسماعيل محمد - حسن الهيدوس - كريم بوضياف – عبد العزيز حاتم – همام الأمين
الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي
🎥 | التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني🇶🇦 أمام منتخب الجزائر 🇩🇿 لمباراة النصف النهائي من بطولة #كأس_العرب 🏆#مونديال_العرب#العنابي_أقوى_بحضوركم 💪 pic.twitter.com/ExhSCPC5ZK— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 15, 2021
فيما تشكيل الجزائر:
حراسة المرمى: رايس مبولحي
الدفاع: حسين بن عيادة – جمال بلعمري - إلياس شتي – عبد القادر بدران
الوسط: زكريا دراوي – سفيان بن دبكة - ياسين براهيمي
الهجوم: يوسف بلايلي – بغداد بونجاح - طيب مزياني
𝐇𝐞𝐫𝐞’𝐬 𝐡𝐨𝐰 𝐰𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐮𝐩 𝐭𝐨𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐐𝐚𝐭𝐚𝐫 🇶🇦 #LesVerts #teamdz 🇩🇿👊🏼 #123vivalAlgérie #LesFennecs #FIFAArabCup2021 pic.twitter.com/Tt9Rd0giO2— FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) December 15, 2021
وينتظر المنتخب التونسي الفريق الفائز من المباراة بعدما خطف بطاقة التأهل في الوقت القاتل.