رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس

وجه فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد خطأ عمرو السولية قائد مصر وتسجيله في مرماه ليهدي نسور قرطاج التأهل لنهائي كأس العرب.

فرجاني ساسي النادي : الدحيل

وفاز منتخب تونس على مصر بهدف دون رد اليوم الأربعاء في ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال ساسي عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "مباراة كبيرة بين المنتخبين حصلنا على فرص أكثر في الشوط الأول والشوط الثاني تحسن منتخب مصر خاصة في أول 20 دقيقة وأنصفتنا الكرة بهدف قاتل في آخر لحظة وهذه هي كرة القدم".

وواصل "ضغطنا كثيرا في الشوط الأول وحاولنا في الشوط الثاني العودة للقاء، فنحن نعرف قيمة منتخب مصر وتصورنا أن منتخب مصر سيضغط بقوة في الشوط الثاني وحاولنا عدم استقبال الأهداف وأصبحت المباراة 50-50 بيننا".

وعن هدف السولية قال: "عمرو السولية لاعب كبير وقائد لمنتخب مصر لكن هذه هي كرة القدم حاول يخرج الكرة لكنها جاءت في المرمى وهذا خطأ عادي والشعب المصري يفهم كرة القدم ويعرف أن هذا خطأ ويحدث".