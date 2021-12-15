كأس العرب - مؤتمر كيروش: الحكم أثر على نفسية الفريق.. ومنتخب تونس استحق الصعود

يرى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة هددوا مرمى تونس وكان من الممكن أن يسجلوا في أكثر من مناسبة مشيرا إلى أن الحكم أثر على منتخب مصر.

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره التونسي بهدف دون رد في نصف نهائي كأس العرب.

هدف المنتخب التونسي سجله عمرو السولية بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة جيدة أمام المنتخب التونسي، أتيحت لنا عديد الفرص خلال المباراة ولكننا لم نستطع التسجيل".

وتابع "الفريق الأكثر حظا فاز بالمباراة، هم فريق جيد ولديهم لاعبين جيدين، أتمنى لهم التوفيق في النهائي".

وواصل "لم نكن في يومنا للفوز بالمباراة، لا اقول أنهم لا يستحقون الفوز ولكن مع الفرص التي قمنا بصناعتها امام مرماهم كنا نستحق أن نسجل".

واستطرد "المنتخب التونسي يعتمد على طريقة معينة، يتحركون بقوة ويتميزون بالطول والسرعة والقوة وهذه عناصر لا يمكن ان تغيرها، نحن ايضا سعينا لمواجهة ذلك عن طريق طريقتنا الخاصة بالضغط من أجل محاولة إجبارهم على ارتكاب الأخطاء".

وأردف "أوقفنا خطورة المنتخب التونسي ودافعنا بشكل متميز ووصلنا لمرماهم ببعض الهجمات المرتدة، كانت مباراة نصف نهائي رائعة واستحق المنتخب التونسي الصعود".

واستكمل "لا أريد الحديث عن حكم المباراة ولكن من الواضح أن قراره باحتساب ضربة الجزاء خاطئ، كان هناك 45 الف شخص في الملعب لم يتصور أحد منهم أن يتم احتسابها وتؤثر من الناحية النفسية على الفريق، نشكر تقنية الفيديو التي عدلت قرار الحكم، لابد أن يكون هناك تقييم من الفيفا لمثل هذه القرارات وكيف يختار الحكام، لا يمكن أن يتم احتساب ضربة جزاء بهذه الطريقة".

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب التونسي لمصلحة محمد بن رمضان قبل أن تلغيها تقنية الفيديو.

المنتخب المصري سيلعب مباراة المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل أمام الخاسر من قطر والجزائر.