كأس العرب - أيمن أشرف: هذا ما قاله كيروش لنا بعد الهزيمة ضد تونس.. الحكم أثر على اللقاء ولكن

كشف أيمن أشرف لاعب منتخب مصر ما قاله كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة للاعبين عقب الهزيمة من تونس في نص نهائي كأس العرب 2021.

أيمن أشرف النادي : الأهلي

وفاز منتخب تونس على مصر بهدف دون رد اليوم الأربعاء في ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال أيمن أشرف لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "أبارك لمنتخب تونس وحظ أوفر للاعبي مصر الذين بذلوا كل شيء لديهم".

وواصل "قدمنا مباراة تكتيكية كبيرة لكن التوفيق لم يكن حليفنا وأتمنى أن تعلمنا الهزيمة ونستفيد منها في المباريات المقبلة".

وأردف "المنتخب يضم العديد من الأسماء الشابة وأول مرة يلعبون على المستوى الدولي وأمامنا مباراة مقبلة سنركز فيها على الفوز".

وينتظر منتخب مصر ملاقاة الخاسر من لقاء الجزائر وقطر لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل.

وشدد أيمن أشرف "أتينا لقطر للوصول للنهائي والمنافسة على البطولة، وكيروش أشاد بنا وقال إن الكل لم يقصر وأن هناك عدم توفيق أصابنا في لحظة تسجيل تونس هدف الفوز".

وتحدث أيمن أشرف عن حكم المباراة الإيراني علي رضا فاجاني قائلا: "الحكم كان متحاملا علينا، المواقف التي تحتمل 50-50 كان يحتسبها لصالح تونس ولكننا في النهاية لن نلوم إلا أنفسنا".

وعن مشاركته في لقاء السوبر الإفريقي ضد الرجاء مع الأهلي يوم 22 ديسمبر الجاري قال: "هناك استجابة سريعة للعلاج من الإصابة ومشاركتي في المباراة ليست أكيدة ولكنني أبذل قصارى جهدي للتواجد".