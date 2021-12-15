كأس العرب - كيروش: الفريق الأكثر حظا فاز بالمباراة.. والحكم أثر على سير اللقاء

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 19:02

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - منذر الكبير

شدد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على أن الفريق الأكثر حظا فاز بالمباراة مشيرا إلى أنه الحكم أثر على مسار المباراة.

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره التونسي بهدف دون رد في نصف نهائي كأس العرب.

هدف المنتخب التونسي سجله عمرو السولية بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع

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وقال كيروش في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "الفريق الأكثر حظا فاز بالمباراة، أبارك لتونس على الفوز".

وأضاف "لا أريد الحديث عن الحكم ولكنه أثر على المباراة خلال أحداث المباراة، احتسب ركلة جزاء وهمية من البداية ثم قام بإلغائها".

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب التونسي لمصلحة محمد بن رمضان قبل أن تلغيها تقنية الفيديو.

وأتم "الفيفا يجب أن يحلل مثل هذه الأمور ويختار الحكم المناسب للمباريات".

المنتخب المصري سيلعب مباراة المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل أمام الخاسر من قطر والجزائر.

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