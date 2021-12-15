مران الزمالك – حضور عبد الهادي وأمير عزمي.. وتألق شيكابالا وراحة لـ طارق حامد

تواجد مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد مدربا نادي الزمالك الجديدين في مران الفريق لأول مرة بعد انضمامهما للمران.

وخاض لاعبو الزمالك مرانهم اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري.

تواجد مدحت عبد الهادي، وأمير عزمي مجاهد في المران، لمساعدة كارتيرون.

من جهة أخرى، قاد فيرناندو مدرب الأحمال البرتغالي، تدريبات بدنية للاعبي الفريق الذين لم يشتركوا أمام الرائد وديا.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" تواجد في المران بعدما حصل على راحة خلال ودية الرائد مساء أمس الثلاثاء.

وشهد المران تألق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد أبو جبل حارس المرمى خلال التقسيمة، والتي أوقفها باتريس كارتيرون أكثر من مرة لتوجيه التعليمات.

وخاض محمد عواد ومحمد أبو جبل والسيد عطية ومحمد نديم ومعاذ علاء حراس مرمى الفريق، تدريبات قوية تحت قيادة البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.

وخصص مدرب حراس الزمالك فقرة لتدريب خماسي الحراس على التصدي للتسديدات من داخل منطقة الجزاء والتعامل مع العرضيات.

طارق حامد بدوره، حصل على راحة من التدريبات الجماعية، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

وأخيرا، خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية في ودية الرائد السعودي أمس الثلاثاء تدريبات استشفائية خلال تدريب الفريق اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض المجموعة التي خاضت المباراة الودية تدريبات بدنية واستشفائية.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.