الأهلي يكتسح سموحة وديا 5-1 استعداد لـ السوبر الإفريقي

انتصر الأهلي بنتيجة 5-1 على سموحة وديا في مباراة أقيمت على ملعب التتش بمقر الأهلي في الجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج وعمار حمدي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.





















وصف المباراة

أحرز لويس ميكيسوني الهدف الأول في الدقيقة 16 من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم بينية رائعة وراوغ دفاع سموحة وسدد كرة أرضية في المرمى لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وسجل الأهلي ثاني أهدافه في الدقيقة 24 عن طريق بيرسي تاو مهاجم الفريق، بعدما استقبل تاو بينية رائعة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، وراوغ المدافع وسدد رائعة على يسار حارس سموحة.

وعزز الأهلي رصيده بالهدف الثالث في الدقيقة 29 لعمار حمدي، الذي قطع الكرة من منتصف الملعب ومر من دفاعات سموحة لحدود منطقة الجزاء وسدد أرضية على يسار الحارس.

وتصدى علي لطفي لركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لسموحة، وسددها عبد الكبير الوادي على يمين علي لطفي تصدى لها ببراعة.

وتعرض كريم فؤاد ظهير أيسر الفريق لإصابة بكدمة قوية في الدقيقة 44، وفضل الجهاز الطبي عدم استكماله أحداث الشوط، وشارك أحمد نبيل كوكا بدلا منه في مركز الظهير الأيسر من بداية الشوط الثاني.

في الشوط الثاني استحوذ الأهلي على الكرة مع بداية الشوط الثاني، في ظل محاولات سموحة الضغط على دفاعات الأهلي، فيما تعرض عمار حمدي لكدمة خفيفة استكمل بعدها المباراة بعدما خضع لفحص طبي أكد سلامته.

وأحرز سيلا لاعب سموحة الهدف الأول في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الثاني لتصبح النتيجة 3-1.

وفي الدقيقة 24 من الشوط الثاني شارك حسام حسن ووليد سليمان ومصطفى شوبير ومحمد حسام ميدو بدلاً من بيرسي تاو وحسين الشحات وعلي لطفي وطاهر محمد طاهر.

وفي الدقيقة 26 شارك محمود وحيد بدلا من أليو ديانج، بينما شارك في الدقيقة 30 الثلاثي محمود كهربا ومحمد محمود وعبد الرحمن أشرف مانو بدلا من ياسر إبراهيم وعمار حمدي وميكيسوني.

وسجل حسام حسن الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 41 من أحداث الشوط الثاني، بعدما استغل ارتباك دفاعات سموحة وقطع الكرة وسدد على يمين الحارس الهاني سليمان.

وعزز وليد سليمان بهدف خامس للأهلي في الدقيقة 44 من أحداث الشوط الثاني من ركلة جزاء تصدى لها وسددها بشكل مميز في أعلى الجهة اليمنى لحارس سموحة.