بيان من أجويرو بعد اعتزاله

أصدر سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة بيانا تحدث من خلاله عن قرار اعتزاله كرة القدم بسبب مشاكل صحية تعرض لها في القلب.

سيرخيو أجويرو النادي : برشلونة

وعانى أجويرو من مشكلة صحية في القلب خلال مواجهة برشلونة لفريق ألافيس في الدوري الإسباني.

وقال أجويرو في بيانه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: "لقد كنت دائما أقدم كل ما لدي للحصول على فرصة اللعب مجددا، لكن بعد الاختبارات الأخيرة نصحني الأطباء باعتزال كرة القدم".

وواصل "كلمات الأطباء كانت كافية لاتخاذ قراري، إن الاعتزال تحت هذه الظروف هو قرار صعب لكن الحياة تأتي أولا، عرفت ذلك منذ البداية".

وأكمل اللاعب الأرجنتيني "أحد الأشياء التي تعلمتها من كرة القدم هو أنه بإمكانك تحويل الهزيمة إلى انتصار، وهذا الموقف ليس مختلفا، بالطبع إنه مؤلم ولكنه ليس مأساة، المأساة كانت لتكون شيء آخر".

وتابع "لا أفكر في الوقت الذي كنت أواصل اللعب فيه، لقد قضيت 18 عاما رائعة للعب".

وشدد "إن المسيرة الرائعة التي حظيت بها ستبقى دائما معي، سأحتفظ بكل المشاعر الصادقة والاهتمام الذي حظيت بهما من كل الأندية التي لعبت لهم منذ أن كنت طفلا".

وأردف "في إندبندنتي وأتليتكو مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونةومنتخب الأرجنتين، كل ذلك أعتز به، وأقدر مشاعر الجمهور الذي كان بجانبي دائما في كل الأوقات، دعمكم جعلني أقوى".

وأكمل "أود توجيه الشكر لكل المدربين وزملائي الذين عملت معهم وسمحوا لي بالتطور في مسيرتي في أفضل الظروف، وأعرب عن امتناني لعائلتي وأصدقائي الذي كانوا دائما بجانبي وكذلك وكلاء أعمالي الذين عملوا معي منذ أن كنت في سن الـ14 عاما والذين عاملوني بمنتهى الاحترافية والأمانة".

وتابع أجويرو "بعيدا عن الألقاب التي فزت بها وأنا أقدرهم كثيرا، لكن أهم انتصار لي هو اكتساب احترام زملائي واحترام عالم كرة القدم، سأحتفظ بذلك في قلبي وهذا سيجعلني أقوى فيما هو مقبل".

وأضاف "الحياة تستمر وهناك الكثير من الأمور أمامي وستكون مرحلة جديدة ومختلفة بالطبع ولكنني سأواصل بنفس طريقتي دائما وأتحلى بالإيجابية والحماس والسرور".

وأتم أجويرو حديثه "أحبكم جيمعا".