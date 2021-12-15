الطويلة يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رفقة "15 خبيرا بينهم ثلاث وزراء"

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 17:44

كتب : رضا السنباطي

محمد الطويلة نجوم المستقبل‎

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم ترشحه لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكشف الطويلة عبر المركز الإعلامي لنادي النجوم، عن خوضه للانتخابات ضمن قائمة تضم 15 من الخبراء والمتخصصين، بينهم ثلاث وزراء أصحاب النجاحات المميزة في مجال كرة القدم ونجوم كرة سابقين ومحترفين وخبراء استثمار وتسويق رياضي وكتيبة عمل تم الاتفاق بينهم على تطبيق شعار (إنكار الذات) في قائمة لانتخابات اتحاد الكرة.

وتابع الطويلة "من غير المهم في قائمته من الذي سيكون الرئيس أو النائب ومن منهم سيكون داخل القائمة أو خارجها، لكن الأهم أن يحدث التناغم والتنوع والتخصص من أجل رفع شأن صناعة كرة القدم المصرية ووضعها بالمكانة التي تستحقها والتي تحقق تطلعات وآمال الجماهير وطموحات القيادة السياسية في الدولة للنهوض بصناعة كرة القدم".

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رئيس نادي النجوم أكمل "أسعى مع أفراد القائمة إلى تحقيق برنامج عمل احترافي بتفعيل ودعم الروابط في باقي الأقسام الثانية والثالثة والرابعة لاستكمال النجاحات التي حققتها رابطة الأندية المحترفة للدوري الممتاز، على أن يتفرغ مجلس إدارة الاتحاد إلى التخطيط والتطوير للمنتخبات وقطاع الناشئين، وتحويل المنظومة إلى صناعة محترفة وليست مجرد لعبة للهواة".

واختتم الطويلة "سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد سلسلة الاجتماعات التي تتم بين أفراد القائمة من أجل تحقيق أكبر قدر من المصداقية التي تتفق مع شعار (إنكار الذات)".

وتقام انتخابات اتحاد الكرة يوم 5 يناير المقبل بنظام القائمة المغلقة.

اتحاد الكرة محمد الطويلة النجوم
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