الأهلي يكشف تشخيص إصابة كريم فؤاد

كشف طبيب النادي الأهلي عن تشخيص إصابة كريم فؤاد لاعب الفريق.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "كريم فؤاد تعرض لكدمة في الركبة أثناء مباراة سموحة الودية".

وأضاف "إصابة اللاعب كدمة خفيفة، وفضلنا خروجه من مباراة سموحة حتى لا تتفاقم الإصابة وسيتم فحصه لاحقًا".

الأهلي فاز على سموحة 5-1 وديا، ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء البيضاوي يوم 22 ديسمبر الجاري في كأس السوبر الإفريقي.

وانضم كريم فؤاد للنادي الأهلي هذا الموسم قادما من فريق النجوم بعد موسم قضاه معارا مع إنبي.