تشكيل منتخب تونس - الجزيري وساسي أساسيان ضد مصر.. ومعلول والمثلوثي ضمن دكة نارية

يقود سيف الدين الجزيري هجوم منتخب تونس في نصف نهائي كأس العرب ضد مصر، بمعاونة يوسف المساكني قائد نسور قرطاج وحنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد.

ويجلس ظهير الأهلي الأيسر علي معلول، وظهير الزمالك الأيمن حمزة المثلوثي، على دكة البدلاء، والتي تضم أسماء كبيرة مثل سعد بقير وفخر الدين بن يوسف وياسين الشيخاوي ومحمد علي بن رمضان.

ويقود فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي التشكيل الذي يضم..

حراسة المرمى: معز حسن

الدفاع: بلال العيفة – منتصر الطالبي – ياسين مرياح – محمد بن حميدة

الوسط: محمد دراجر – غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي

الهجوم: حنبعل المجبري – سيف الجزيري – يوسف المساكني

البدلاء: فاروق بن مصطفى – بشير بن سعيد – جاسر الخميري – معتز الزدام – سعد بقير – فخر الدين بن يوسف – فراس بلعربي – علي معلول – ياسين الشيخاوي – حمزة المثلوثي – محمد علي بن رمضان