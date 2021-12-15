تشكيل منتخب تونس - الجزيري وساسي أساسيان ضد مصر.. ومعلول والمثلوثي ضمن دكة نارية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 15:54

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يسجل هدف تونس الأول في عمان

يقود سيف الدين الجزيري هجوم منتخب تونس في نصف نهائي كأس العرب ضد مصر، بمعاونة يوسف المساكني قائد نسور قرطاج وحنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد.

ويجلس ظهير الأهلي الأيسر علي معلول، وظهير الزمالك الأيمن حمزة المثلوثي، على دكة البدلاء، والتي تضم أسماء كبيرة مثل سعد بقير وفخر الدين بن يوسف وياسين الشيخاوي ومحمد علي بن رمضان.

ويقود فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي التشكيل الذي يضم..

أخبار متعلقة
تشكيل منتخب مصر - عودة حجازي.. وأفشة ومروان أساسيان ضد تونس كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة كأس العرب - حجازي والشناوي وحمدي فتحي يشاركون في مران مصر قبل مواجهة تونس

حراسة المرمى: معز حسن

الدفاع: بلال العيفة – منتصر الطالبي – ياسين مرياح – محمد بن حميدة

الوسط: محمد دراجر – غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي

الهجوم: حنبعل المجبري – سيف الجزيري – يوسف المساكني

البدلاء: فاروق بن مصطفى – بشير بن سعيد – جاسر الخميري – معتز الزدام – سعد بقير – فخر الدين بن يوسف – فراس بلعربي – علي معلول – ياسين الشيخاوي – حمزة المثلوثي – محمد علي بن رمضان

تونس مصر كأس العرب تشكيل تونس علي معلول
نرشح لكم
مباشر كأس العرب - مصر (0) - (0) تونس.. ضربة جزاء تشكيل منتخب مصر - عودة حجازي.. وأفشة ومروان أساسيان ضد تونس أحمد حسن: عندما رأيت الجماهير في كأس العرب تمنيت العودة للعب كأس العرب - بلايلي: سجلت هدفي في المغرب على طريقة كابتن ماجد
أخر الأخبار
كلوب: فيرمينو جاهز للمشاركة أمام نيوكاسل 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – حضور عبد الهادي وأمير عزمي.. وتألق شيكابالا وراحة لـ طارق حامد 17 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكتسح سموحة وديا 5-1 استعداد لـ السوبر الإفريقي 22 دقيقة | الدوري المصري
بيان من أجويرو بعد اعتزاله 23 دقيقة | الدوري الإسباني
الطويلة يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رفقة "15 خبيرا بينهم ثلاث وزراء" 36 دقيقة | مصر
صامويل إيتو يغرد حول استضافة الكاميرون لـ أمم إفريقيا 51 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يكشف تشخيص إصابة كريم فؤاد ساعة | الدوري المصري
كلوب: ليس لدي ما أقوله حول إمكانية تأجيل أمم إفريقيا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة