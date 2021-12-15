تشكيل منتخب مصر - عودة حجازي.. وأفشة ومروان أساسيان ضد تونس

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 15:52

كتب : FilGoal

مصر - الجزائر - كأس العرب - أحمد حجازي - حمدي فتحي - بغداد بونجاح

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني للفريق التشكيل الأساسي لمواجهة تونس.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

مصر

ويعود أحمد حجازي لقيادة دفاع المنتخب بعد غيابه في المباراة السابقة للإصابة، كما يقود محمد مجدي أفشة ومروان حمدي الهجوم.

ويلعب منتخب مصر ضد تونس في الخامسة مساء في افتتاح مباريات نصف نهائي كأس العرب.

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وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين فيصل - أحمد سيد زيزو - محمد مجدي أفشة

الهجوم: مروان حمدي

ويغيب أيمن أشرف عن قائمة منتخب مصر بسبب الإصابة.

ويأتي على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - محمود جاد - أحمد ياسين - عمر كمال - مروان داوود - أحمد رفعت - مصطفى فتحي - محمد شريف - مهند لاشين - محمد عبد المنعم - أسامة فيصل.

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