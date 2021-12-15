بايرن يكشف إصابة كومان

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 15:46

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان وأفشة - الأهلي وبايرن ميونيخ

كينجسلي كومان بايرن ميونيخ
نرشح لكم
مرموش يشارك في هزيمة شتوتجارت أمام بايرن بخماسية في ليلة تألق جنابري مرموش أساسي مع شتوتجارت في مواجهة بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي يحصد جائزة اللاعب الذهبي مدرب شتوتجارت: علينا أن نتحلى بالشجاعة أمام بايرن
أخر الأخبار
تشكيل منتخب تونس - الجزيري وساسي أساسيان ضد مصر.. ومعلول والمثلوثي ضمن دكة نارية 24 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل منتخب مصر - عودة حجازي.. وأفشة ومروان أساسيان ضد تونس 26 دقيقة | كأس العرب 2021
بايرن يكشف إصابة كومان 32 دقيقة | الدوري الألماني
تقرير: يوفنتوس يسعى ضم إيكاردي وسط شائعات خلافه مع ميسي 54 دقيقة | الدوري الإيطالي
أحمد حسن: عندما رأيت الجماهير في كأس العرب تمنيت العودة للعب 57 دقيقة | كأس العرب 2021
أمير عزمي مجاهد: لا أبحث عن المناصب داخل الزمالك.. وأشكر مرتضى على ثقته ساعة | الدوري المصري
مدافع ليفربول: مواجهة صلاح في التدريبات يوميا تجعلني أفضل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يوجه رسالة لـ أجويرو بعد اعتزاله 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة