بايرن يكشف إصابة كومان الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 15:46 كتب : FilGoal كينجسلي كومان وأفشة - الأهلي وبايرن ميونيخ كينجسلي كومان بايرن ميونيخ نرشح لكم مرموش يشارك في هزيمة شتوتجارت أمام بايرن بخماسية في ليلة تألق جنابري مرموش أساسي مع شتوتجارت في مواجهة بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي يحصد جائزة اللاعب الذهبي مدرب شتوتجارت: علينا أن نتحلى بالشجاعة أمام بايرن أخر الأخبار تشكيل منتخب تونس - الجزيري وساسي أساسيان ضد مصر.. ومعلول والمثلوثي ضمن دكة نارية 24 دقيقة | كأس العرب 2021 تشكيل منتخب مصر - عودة حجازي.. وأفشة ومروان أساسيان ضد تونس 26 دقيقة | كأس العرب 2021 بايرن يكشف إصابة كومان 32 دقيقة | الدوري الألماني تقرير: يوفنتوس يسعى ضم إيكاردي وسط شائعات خلافه مع ميسي 54 دقيقة | الدوري الإيطالي أحمد حسن: عندما رأيت الجماهير في كأس العرب تمنيت العودة للعب 57 دقيقة | كأس العرب 2021 أمير عزمي مجاهد: لا أبحث عن المناصب داخل الزمالك.. وأشكر مرتضى على ثقته ساعة | الدوري المصري مدافع ليفربول: مواجهة صلاح في التدريبات يوميا تجعلني أفضل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يوجه رسالة لـ أجويرو بعد اعتزاله 2 ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. تشكيل منتخب مصر - عودة حجازي.. وأفشة ومروان أساسيان ضد تونس تشكيل منتخب تونس - الجزيري وساسي أساسيان ضد مصر.. ومعلول والمثلوثي ضمن دكة نارية أجويرو باكيا يعلن اعتزاله كرة القدم رد غاضب من مدير العلاقات الإعلامية بـ كاف: مصدر معلومات التأجيل "لوبي" يقلل من إفريقيا مصدر بـ كاف لـ في الجول: اتحاد الأندية الأوروبية يرفض استدعاء اللاعبين لـ أمم إفريقيا في غياب "بروتوكول صحي مناسب" الأكثر مشاهدة 1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 7 مانشستر سيتي 0 ليدز يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 0 نورويتش سيتي 2 أستون فيلا انتهت الدوري الألماني 0 شتوتجارت 5 بايرن ميونيخ انتهت الدوري الألماني 2 فولفسبورج 3 كولن انتهت الدوري البلجيكي 2 سيركل بروج 0 سيراينج انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال - وست هام يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الإنجليزي - برايتون - ولفرهامبتون لم تبدأ 21:30 الدوري الإنجليزي - بيرنلي - واتفورد لم تبدأ 21:30 الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس - ساوثامبتون لم تبدأ 21:30 كأس العرب 2021 - تونس - مصر بعد قليل 17:00 الدوري الإنجليزي - ليفربول - نيوكاسل يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - إيفرتون لم تبدأ 21:45 الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي - توتنام هوتسبر لم تبدأ 21:30 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الهلال - النصر لم تبدأ 19:00 كأس إيطاليا - سبيزيا كالتشيو - ليتشي لم تبدأ 19:00