تقرير: يوفنتوس يسعى ضم إيكاردي وسط شائعات خلافه مع ميسي

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 15:24

كتب : FilGoal

إيكاردي

يسعى نادي يوفنتوس لضم ماورو إيكاردي لتدعيم الهجوم في يناير وسط شائعات خلافات مهاجم باريس سان جيرمان مع ليونيل ميسي.

ويبحث يوفنتوس على مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية في يناير لتدعيم صفوفه.

وسجل يوفنتوس 23 هدفا فقط في 16 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم وهو الرقم القياسي الأسوأ بين العشرة الأوائل في الدوري.

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وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس يبدأ بحثه خطوات ضم إيكاردي وسط تقارير تشير إلى أنه ليس على علاقة جيدة مع ليو ميسي ويعاني من صعوبة اللعب في باريس.

وكان قد ارتبط اسم يوفنتوس بكل من إدينسون كافاني ودوزان فلاهوفيتش، لكن وفقا لتوتو سبورت فإن إيكاردي بات الخيار الأول.

وأشار التقرير إلى أن إيكاردي ليس على علاقة جيدة مع ميسي ويكافح من أجل اللعب مع الفريق الفرنسي.

وسجل إيكاردي ثلاثة أهداف فقط في 18 مباراة خلال جميع المسابقات مع الفريق الفرنسي.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس يمكنه أن يعرض آرثر ميلو لاعب وسط الفريق ضمن صفقة ضم إيكاردي.

وسبق لإيكاردي اللعب في الدوري الإيطالي مع فريقي سامبدوريا وإنتر وخاض 219 مباراة في المسابقة.

ونجح إيكاردي في 219 مباراة تسجيل 121 هدفا وصناعة 31 آخرين.

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