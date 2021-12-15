أحمد حسن: عندما رأيت الجماهير في كأس العرب تمنيت العودة للعب

أبدى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق إعجابه بالأجواء الرائعة التي لمسها خلال بطولة كأس العرب بقطر.

وقال أحمد حسن في تصريحات مصورة: "أجواء كأس العرب رائعة، من الناحية الفنية والتنظيمية، وجعلتني أتمنى أن أكون موجود كلاعب ومشارك في حدث بهذا الحجم".

وأضاف "عندما شاهدت الجماهير في المدرجات تمنيت لو أن بمقدوري العودة للعب في المستطيل الاخضر من جديد، فالجميع يستمتع".

وتابع "العامل الإيجابي الأكبر هو التجمع العربي بغض النظر عن الفريق الذي سيتوج باللقب".

وأتم "أنا سعيد جدا بهذه البروفة المميزة لبطولة كأس العالم 2022 التي نأمل أن نفتخر جميعا بها كعرب".

ويلعب المنتخب المصري ضد نظيره التونسي في نصف النهائي الأول في الخامسة من مساء الأربعاء.

بينما يواجه المنتخب القطري نظيره الجزائري في نصف النهائي الآخر في التاسعة مساء.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل.

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