أمير عزمي مجاهد: لا أبحث عن المناصب داخل الزمالك.. وأشكر مرتضى على ثقته

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 14:35

كتب : إبراهيم رمضان

أمير عزمي - جروس - أوباما - الزمالك - الإنتاج الحربي

عبر أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالزمالك، عن سعادته بالعودة لناديه وتولي منصب فني من جديد داخل القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أعلن أمس الثلاثاء تعيين مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد في منصبي المدرب العام والمدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق.

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات خاصة للموقع الرسمي: "أشعر بسعادة كبيرة في العودة لبيتي الذي تربيت بين جدرانه، وأسعى للمساهمة مع الجميع لحصد البطولات وإسعاد جماهير الزمالك".

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وأضاف: "تابعت خلال الساعات الماضية ردود الفعل على عودتي للزمالك، الأمر أسعدني كثيرًا وأتمنى بمساعدة المنظومة كاملة في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري".

وأكد أمير عزمي مجاهد أنه جاء لمساعدة الفرنسي باتريس كارتيرون في حصد الألقاب ولم ينظر أبدا لترتيبه داخل الجهاز الفني، حيث أن العمل داخل بيته شرف كبير له.

وقال أمير عزمي: "عملت بمنصب المدرب العام والمدير الفني خارج الزمالك، ولكن عند الحديث عن العمل داخل بيتي الذي تربيت بين جدرانه لا حديث عن ترتيبي بالجهاز الفني، لا أبحث سوى عن مصلحة النادي وتأدية دوري الفني مع الجهاز كاملًا".

وأكد مدافع الزمالك السابق، أن المحافظة على لقب الدوري أصعب من الحصول عليه، لذلك علينا العمل بجدية خلال الفترة القادمة للحفاظ على لقب الدوري الذي حققه الفريق في الموسم الماضي وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وأتم أمير عزمي مجاهد تصريحاته موجهًا الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، للثقة التي منحوها له بالتواجد ضمن الجهاز المعاون لباتريس كارتيرون، متمنيًا تقديم كل ما لديه لتحقيق البطولات لناديه خلال الفترة القادمة.

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