أجويرو باكيا يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن سرجيو أجويرو مهاجم برشلونة التوقف عن لعب كرة القدم بسبب مشاكل صحية.

سيرخيو أجويرو النادي : برشلونة برشلونة

وعانى أجويرو من مشكلة صحية في القلب خلال مواجهة برشلونة لفريق ألافيس في الدوري الإسباني.

وقال أجويرو باكيا في مؤتمر صحفي بالكامب نو: "إنها لحظة صعبة، اليوم سأتوقف عن لعب كرة القدم بسبب مشاكل صحية".

وأضاف "تواصل معي الطاقم الطبي وأبلغني بضرورة التوقف عن اللعب".

وواصل "كنت دائما ما أحلم بلعب كرة القدم منذ كان عمري 5 سنوات".

وكشف أجويرو "اتخذت قراري بعدم الاستمرار في كرة القدم منذ 10 أيام".

وشدد أجويرو "لست نادما على ذلك القرار رغم رغبتي بالاستمرار، ولكن صحتي الأهم".

وواصل "فعلت كل ما يمكنني فعله من أجل محاولة العودة من جديد والبحث عن أمل الاستمرار ولكن لم ينجح ذلك".

واختتم تصريحاته "لا أعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك ولكني أعلم أن هناك الكثير ممن يحبونني ويتمنون الأفضل لي".

وشارك أجويرو، أيقونة سيتي السابق، لمدة 165 دقيقة فقط مع برشلونة منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري.

ومثل أجويرو منتخب الأرجنتين في 101 مباراة وسجل 41 هدفا وتوج بكوبا أمريكا 2021 ونال وصافة كأس العالم 2014.

وهو أكثر من سجل في تاريخ مانشستر سيتي برصيد 260 هدفا.

وحقق أجويرو لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات وكأس الاتحاد مرة واحدة وكأس الرابطة الإنجليزية 6 مرات كما فاز بالسوبر الأوروبي مرة وبلقب كوبا أمريكا مرة.

وشارك أجويرو في 666 مباراة ونجح في تسجيل 379 هدفا وصناعة 146 آخرين.