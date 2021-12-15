ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش ومارسيلو بـ فيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي تأكد إصابة الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا.

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وكشف ريال مدريد عن إيجابية مسحة الثنائي مودريتش ومارسيلو وبالتالي عزلهما.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خوض 17 جولة برصيد 42 نقطة وبفارق 8 نقاط عن إشبيلية أقرب منافسيه.

وشارك مودريتش في فوز ريال مدريد بهدفين دون مقابل على أتليتكو مدريد.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام قادش ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإسباني.

وتقام مواجهة ريال مدريد ضد قادش يوم الأحد المقبل.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن مواجهة ريال مدريد لفريق باريس سان جيرمان في ثمن النهائي.

وتقام مباريات ثمن النهائي في شهر فبراير المقبل.