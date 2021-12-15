ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش ومارسيلو بـ فيروس كورونا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 13:07

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش مع ريال مدريد أمام شاختار

أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي تأكد إصابة الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

مارسيلو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكشف ريال مدريد عن إيجابية مسحة الثنائي مودريتش ومارسيلو وبالتالي عزلهما.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خوض 17 جولة برصيد 42 نقطة وبفارق 8 نقاط عن إشبيلية أقرب منافسيه.

أخبار متعلقة
رئيس أتليتكو مدريد ينفي احتمالية رحيل جواو فيليكس أتليتكو مدريد يوضح إصابة جريزمان سيرجيو راموس يتحدث عن مواجهة ريال مدريد ومزاملة ميسي وموقف مبابي تحديد موعد مباريات دوري أبطال أوروبا.. ميسي ورونالدو لن يتواجدا في مدريد سويا

وشارك مودريتش في فوز ريال مدريد بهدفين دون مقابل على أتليتكو مدريد.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام قادش ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإسباني.

وتقام مواجهة ريال مدريد ضد قادش يوم الأحد المقبل.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن مواجهة ريال مدريد لفريق باريس سان جيرمان في ثمن النهائي.

وتقام مباريات ثمن النهائي في شهر فبراير المقبل.

ريال مدريد مودريتش مارسيلو
نرشح لكم
أجويرو باكيا يعلن اعتزاله كرة القدم رئيس أتليتكو مدريد ينفي احتمالية رحيل جواو فيليكس تشافي يتحدث عن مشاركة ألفيش الأولى مع برشلونة.. ويعلق على مؤتمر أجويرو سبورت: رايولا عرض 4 أسماء على إدارة برشلونة من ضمنهم هالاند
أخر الأخبار
مدافع ليفربول: مواجهة صلاح في التدريبات يوميا تجعلني أفضل دقيقة | الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يوجه رسالة لـ أجويرو بعد اعتزاله 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أجويرو باكيا يعلن اعتزاله كرة القدم 31 دقيقة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش ومارسيلو بـ فيروس كورونا 57 دقيقة | الدوري الإسباني
رد غاضب من مدير العلاقات الإعلامية بـ كاف: مصدر معلومات التأجيل "لوبي" يقلل من إفريقيا ساعة | إفريقيا
كأس العرب - بلايلي: سجلت هدفي في المغرب على طريقة كابتن ماجد ساعة | كأس العرب 2021
التضارب مستمر.. سكاي تعلن إذاعة مباريات أمم إفريقيا بمشاركة 40 نجما من الدوري الإنجليزي ساعة | إفريقيا
جيرارد يتحدث عن عودة فيلا للمراكز الـ10 الأولى في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة