كأس العرب - بلايلي: سجلت هدفي في المغرب على طريقة كابتن ماجد

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 12:52

كتب : FilGoal

كابتن ماجد

تحدث يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري عن هدفه الشهير أمام المغرب في ربع نهائي كأس العرب، والمواجهة المرتقبة ضد قطر في نصف النهائي.

وقال بلايلي في تصريحات مصورة: "مواجهة قطر ستكون أمام منتخب جيد، لكننا أتينا الى الأراضي من أجل التتويج بكأس العرب".

وأضاف "سنفعل المستحيل فوق أرض الملعب من أجل اسعاد الشعب الجزائري، وإن شاء الله الكأس من نصيبنا".

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وعلق على هدفه الرائع أمام المغرب قائلا "رأيت حارس المغرب بعيدا عن مرماه فسددت الكرة بقوة مثل ما يحدث في مسلسل كابتن ماجد".

وتعادل المنتخب الجزائري مع المغرب 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي قبل أن تذهب المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الخضر.

الفائز من لقاء الجزائر وقطر سيلعب المباراة النهائية يوم السبت المقبل ضد الفائز من مواجهة مصر وتونس.

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