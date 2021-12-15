رئيس أتليتكو مدريد ينفي احتمالية رحيل جواو فيليكس

وضع إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد حدا للشائعات المثارة بشأن مستقبل جواو فيليكس مع الفريق.

جواو فيليكس النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وارتبط اسم جواو فيليكس بعدد من الأندية لرحيله عن أتليتكو مدريد بسبب مكافحته للمشاركة هذا الموسم.

وقال سيريزو في تصريحات لكادينا سير: "بالنسبة لنا، جواو فيليكس غير مطروح لسوق الانتقالات".

وأضاف "اللاعب مستمر معنا ولا نية في خلاف ذلك".

وانتقل جواو فيليكس إلى أتليتكو مدريد في 2019 قادما من بنفيكا في صفقة يعتقد أن قيمتها كانت 126 مليون يورو كأكبر صفقة في تاريخ النادي الإسباني.

وساهم فيليكس في فوز أتليتكو مدريد بلقب الدوري الموسم الماضي وسجل سبعة أهداف وشارك فقط في 14 مباراة بالمسابقة.

أما هذا الموسم فشارك فيليكس في 13 مباراة مع أتليتكو مدريد بواق 9 في الدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا.

ونجح فيليكس في تسجيل هدفا واحدا وصناعة اثنين آخرين هذا الموسم.