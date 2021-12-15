نادي "زد" يعلن استضافة أكبر بطولة لرياضة البادل في مصر بمشاركة 128 لاعبا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

رياضة البادل - نادي زد

تنطلق نهائيات بطولة مصر لرياضة البادل، على مجمع ملاعب زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، بمشاركة 128 لاعبًا من أفضل لاعبي رياضة البادل في مصر، يأتي ذلك في إطار حرص شركة زد للاستثمار الرياضي على دعم إدخال رياضات جديدة لزيادة أعداد ممارسين الرياضة في مصر، وفي الوقت نفسه تنظيم أحداث رياضية على أعلى مستوى من الاحترافية في التنظيم والإدارة.

وقامت نهائيات بطولة مصر لرياضة البادل، بالتعاون مع PadelPod وEgypt Padel Tour، وتعد أكبر حدث لرياضة البادل في مصر هذا العام، وذلك بعد عام من المباريات المكثفة في جميع أنحاء الجمهورية، كما تعد أكبر بطولة تقدم جوائز مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تصل إلى نحو 300 ألف جنيه، وتزيد أهمية البطولة أنه تم تصنيف ترتيب اللاعبين في مصر بناءً على نتائجهم في البطولة، وفاز بالبطولة كلاً من اللاعب تومي حنا واللاعب أحمد نظير.

وأوضح خالد ناجي المؤسس المشارك Padelpod ومدرب أكاديمية زد للبادل، إن شركة زد للاستثمار الرياضي حريصة على تنظيم بطولات عالمية لرياضة البادل، بعد انتشار الرياضة بشكل لافت في مصر خلال الفترة الماضية، مما يتطلب ضرورة إنشاء اتحاد رياضي ينظم اللعبة بشكل مدروس ومخطط لوضع مصر على خريطة اللعبة عالميًا، وتمثيل مصر في المحافل الدولية أسوة بباقي الاتحادات. مشيراً الى دعم شركة زد للاستثمار الرياضي لرياضة البادل من خلال إنشاء أول ملاعب لهذه الرياضة في مصر على مستوى عالمي، وتطوير مستوى اللاعبين بتوفير أفضل المدربين وأحدث النظم التدريبية للمنافسة ببطولات عالمية.

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وتجمع رياضة البادل بين ثلاث ألعاب، هي الإسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف في القواعد التي تحكمها، وطريقة اللعب، وتتكون اللعبة من أربعة لاعبين ويتطلب ممارستها، استخدام مضارب صلبة لا تحتوي على أوتار على أرض ملعب أصغر حجمًا من ملعب التنس العادي، وقد انتشرت اللعبة بشكل لافت خلال الفترة الماضية في عدد من الدول.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينظم نادي زد الرياضي، بطولة لرياضة البادل، إذ سبق أن نظم بطولة كأس زد لرياضة البادل بمشاركة 8 لاعبين مصنفين بقائمة أفضل لاعبين حول العالم، خلال يومي 5-6 نوفمبرالماضي، وحازت على إشادة من المشاركين بمستوى تنظيم البطولة وتجهيزات الملاعب.

نادي زد رياضة البادل
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