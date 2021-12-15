اسكواش - نور الشربيني تواجه مفاجأة إنجلترا في نصف نهائي بلاك بول

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 11:46

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

تأهلت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا إلى نصف نهائي بطولة بلاك بول بعد إنهاء مغامرة نور الطيب.

وتغلبت نور الشربيني على زميلتها نور الطيب بثلاثة أشواط دون مقابل لتواجه الإنجليزية جيورجينا كينيدي مفاجأة البطولة حتى الآن.

وكانت جيورجينيا كينيدي قد تغلبت على فريدة محمد بثلاثة أشواط دون مقابل بعد أن كانت قد أقصت سارة جان بيري من ثمن النهائي.

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وعلى الجانب الأخر من الجدول نجحت نوران جوهر في تحقيق الفوز على سلمى هاني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتأهلت نوران لمواجهة هانيا الحمامي التي تغلبت على زميلتها روان العربي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام مساء اليوم الأربعاء منافسات نصف نهائي بطولة بلاك بول كالآتي:

نور الشربيني × الإنجليزية جيورجينا كينيدي (الساعة 8 مساء)

نوران جوهر × هانيا الحمامي (الساعة 8:45 مساء)

اسكواش نور الشربيني
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