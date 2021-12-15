أحمد حمدي: توقيت خروجي من الجونة كان صائبا.. يسألونني في كندا عن محمد صلاح

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 11:37

كتب : FilGoal

أحمد حمدي - مونتريال

يرى أحمد حمدي المحترف في صفوف مونتريال الكندي أن قرار خروجه من الجونة كان صائبا.

أحمد حمدي

النادي : مونتريال

مونتريال

وكشف حمدي أن الدوري ربما غير معروف بشكل قوي في مصر ولكنه من أبرز الدوريات ويفرز العديد من النجوم.

وقال أحمد حمدي عبر قناة صدى البلد: "كنت انتظر تعامل مختلف بشكل أفضل من الجونة".

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وأضاف "تقبلت قرار حسام غالي مدير الكرة وقتها بطلب مغادرتي للمعسكر بسبب انتقادي للإدارة".

وتابع حمدي "أرى أن توقيت خروجي من الجونة كان صائبا خاصة مع سني ورغبتي في الخروج للاحتراف".

وبالحديث عن تأخر احترافه كشف "كل شخص يمر في حياته بأمور صعبة ولكن عليك مواجهتها لتحقيق هدفك في النهاية".

وواصل المحترف المصري "كنت أطمح للخروج من مصر للانتقال إلى دوري أقوى وكان هدفي اللعب في منافسة أوروبية والمشاركة في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف أحمد حمدي "حدثت أزمة جائحة كورونا فأثر ذلك على سوق الانتقالات، وأرى أن دوري الـ MLS قوي جدا وبه لاعبين مميزين".

وواصل إشادته بالمنافسة قائلا: "الدوري يفرز لاعبين رائعين وبه نجوم مميزين، على سبيل المثال ألفونسو ديفيز خرج من ذلك الدوري إلى بايرن ميونيخ مباشرة".

أما عن خروجه لأجواء مختلفة فكشف "تحدثت مع عمرو طارق عن تفاصيل كثيرة بالنسبة للدوري وأبلغني أنه ربما غير معروف في مصر لكنه دوري قوي".

وأوضح "حظي كان سيئا، بعد انتقالي إلى مونتريال مباشرة رحل تييري هنري عن قيادة الفريق ولم أتحدث معه".

واختتم تصريحاته "عندما أذهب إلى أي مكان في كندا يسألونني أنت من بلد محمد صلاح، وبالطبع زيادة عدد المحترفين في الدوريات الكبرى يزيد من أسهم الكرة المصرية".

مونتريال الكندي أحمد حمدي
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