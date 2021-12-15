مدافع الأردن لـ في الجول: مصر هي الأقرب للفوز بكأس العرب

يرى هادي الحوراني مدافع منتخب الأردن أن منتخب مصر هو الأقرب للتتويج بلقب كأس العرب 2021.

وقال الحوراني في تصريحات لـ FiLGoal.com: "منتخب مصر يمتلك العديد من اللاعبين المميزين وأرى أنه الأقرب للفوز على تونس والتتويج باللقب في الناهية".

وعن الهزيمة أمام مصر قال: "قدمنا مباراة مميزة أمام منتخب كبير لكن في النهاية خبرات لاعبي مصر رجحت فوزهم بالمباراة".

وكان منتخب مصر قد فاز على الأردن في ربع نهائي كأس العرب 2021 بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد الاحتكام إلى الأشواط الإضافية.

ويلتقي منتخب مصر مع تونس في دور نصف النهائي اليوم الأربعاء.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وتونس مع الفائز من مباراة الجزائر وقطر في المباراة النهائية من كأس العرب.