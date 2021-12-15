سلة – هودج: هذا معيار اختياري بين الزمالك الأهلي.. وما قاله أوجستي بوش عن الأحمر

ماذا لو عرض الزمالك على لاعبه السابق في فريق كرة السلة والتر هودج العودة مجددا ونافسه غريمه التقليدي الأهلي أيهما سيختار؟

وتحدث والتر هودج عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "ما زلت لم أتخذ قراري بعد فأنا أنتظر زواجي وهذا أهم شيء بالنسبة لي حاليا ولم أقرر أين سأذهب لدي عروض من مختلف بلدان العالم وفقط أركز على زواجي في شهر فبراير المقبل".

وواصل "لدي عروض من مصر من كل الأندية ومن مختلف بلدان العالم".

وعن الزمالك قال: "على الزمالك أن يعطيني الأموال التي يدين بها لي أولا وبعدها نتحدث عن أي شيء آخر، في النهاية أنا منفتح لسماع أي عرض من أي ناد لكن أريد أموالي أولا من الزمالك".

وعن مفاوضات الأهلي قال: "ليس لدي عرض من الأهلي أعتقد هناك اهتمام لكن لا يوجد حديث بيننا".

وشدد "أعرف أن الكثير يقولون إنني وقعت على عقد مع الأهلي ولكن هذا لم يحدث، تواصلي الوحيد مع الأهلي هو مدربي السابق أوجستي بوش وحديثي معه يقتصر على تهنئة بعضنا البعض".

وشدد والتر هودج "إن دفعت لي مستحقاتي سوف أذهب لأي مكان، هذا هو العمل لا يتعلق الأمر بالأهلي أو الزمالك بل بالعمل وحينها أستطيع اللعب في أي مكان، إن عرضت علي المال الذي أريده فسوف أوقع على العقد فأنا محترف".

وبسؤاله لو دفع الزمالك مستحقاته المتاخرة وعرض عليه عقدا جديدا ونافسه الأهلي من سيختار أجاب "سأختار من يكون أكثر احترافية".

وأردف "الزمالك لم يكن محترفا معي لكنني أحببت بعض الأشخاص هناك والمناخ كان جيدا".

وعما يقوله أوجستي بوش له عن الأهلي قال هودج "يقول إنهم محترفين ويدفعون مستحقاته في موعدها وهو معجب بالفريق وأعتقد أنه سعيد معهم".