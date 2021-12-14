بنزيمة: نريد التتويج بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 23:41

كتب : عبد الرحمن فوزي

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف كريم بنزيمة في شاختار

علق كريم بنزيما لاعب ريال مدريد على مواجهة فريقه لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأوقعت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ريال مدريد في مواجهة باريس سان جيرمان.

واستلم بنزيما جائزة أفضل لاعب المقدمة من صحيفة آس الإسبانية.

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وقال بنزيمة أثناء استلام الجائزة: "شكرا لكم، أنا دائما ما أحب أن أطور نفسي داخل الملعب وفي التدريبات للاستمرار بنفس المستوى، واستمتع بمساعدة فريقي على الفوز".

وتابع "اعتقد أنه يجب علينا أن نفوز في كل مباراة ونتوج بدوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان فريق كبير ولكن نحن أيضا كذلك، إنها المباراة التي يريد كل شخص أن يلعبها".

وأضاف "هي مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا وللجماهير ونحن نريد أن نكون الأبطال".

وشارك بنزيمة منذ بداية الموسم مع ريال مدريد في 21 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 18 هدفا وصناعة 8 آخرين.

كريم بنزيمة ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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