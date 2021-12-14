تشافي يتحدث عن مشاركة ألفيش الأولى مع برشلونة.. ويعلق على مؤتمر أجويرو

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 23:12

كتب : عبد الرحمن فوزي

تشافي هيرنانديز

علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على مشاركة داني ألفيش مع الفريق للمرة الأولى منذ عودته للفريق.

وفاز بوكا جونيورز على برشلونة في مباراة كأس مارادونا الودية والتي أقيمت في السعودية لإحياء ذكرى نجم الفريقين الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وتمكن بوكا جونيورز من الفوز بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

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وشهدت المباراة مشاركة داني ألفيش لأول مرة مع برشلونة منذ عودته للفريق، وشارك الظهير الأيمن البرازيلي في المباراة بالكامل.

وسيتمكن ألفيش من خوض مباريات برشلونة الرسمية بداية من شهر يناير المقبل.

وقال تشافي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "داني ألفيش إيجابي جدا بالنسبة للفريق، الجميع رأى بأنه سيساعد الفريق كثيرا، هو لاعب رائع بشجل جماعي ويتمتع بشخصية وروح الفريق".

وتابع "علينا أن نرفع معنوياتنا معا، وأنا أول من يتحمل المسؤولية لكنه سيساعدنا كثيرا أيضا بخبرته فهو يمكنه أن يلعب في وسط الملعب ويعطي التمريرة الأخيرة وقد لعب في ذلك المركز من قبل".

وشدد "اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا مثل نيتو وريكي بويج كانوا في مستوى جيد جدا، والصغار كانوا جيدين وواثقين بأنفسهم".

وواصل" لقد استنتجت العديد من الأشياء الإيجابية من المباراة على الرغم من الخسارة بركلات الترجيح، نحن سعداء والإخفاق في ركلات الترجيح أقل أهمية والمهم هو عدد الدقائق".

وتحدث تشافي عن التقارير التي ربطت الفريق بالتعاقد مع هالاند وبوجبا قائلا: "سنرى، كل ذلك مجرد فرضيات لأننا نعتمد على الحد الأقصى للرواتب واللعب النظيف ولسنا في أفضل لحظاتنا، ولكن سنحاول تقوية الفريق، التعاقد مع ألفيش أيضا يعد تقوية للفريق وفي جميع فترات الانتقالات سنحاول دائما تقوية أنفسنا".

وأتم "سنكون جميعا حاضرين مؤتمر أجويرو الصحفي، لقد قام بدعوتنا ويجب علينا الانتظار لنرى ما سيقوله ونكون معه"

ويعدق أجويرو مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء وتشير التقارير إلى أنه سيعلن إعتزاله في المؤتمر بسبب معاناته من مشاكل في القلب.

ويعود برشلونة لاستئناف الدوري الإسباني بمباراة إلتشي يوم السبت المقبل 1 ديسمبر والتي ستقام على ملعب كامب نو.

ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.

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