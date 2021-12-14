7 قرارات لمجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وناقش العديد من الملفات المهمة ‏التي تخص قطاعات النادي المختلفة في جلسته التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي ‏بالجزيرة.

وعقب الاجتماع اتخذ المجلس القرارات التالية:‏

‏- تكليف إبراهيم الكفراوي بوضع رؤية تطوير النشاط الرياضي، وذلك بالتنسيق مع ‏الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، لعرضها على مجلس الإدارة.‏

‏- تكليف هاني محمود بوضع رؤية وتصور للتنمية البشرية داخل النادي، بالتنسيق مع ‏الكابتن محمود الخطيب لعرضها على مجلس الإدارة.‏

‏- اعتماد اللائحة المقدمة من وليد مبروك، رئيس اللجنة العليا للجان، التي تهدف إلى ‏توسيع المشاركة وكذلك وجود ممثلين في الفروع داخل اللجان.‏

‏- تفويض حسام غالي بحضور الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، التي ‏تنعقد خلال شهر يناير المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.‏

‏- استمرار رئاسة المستشار محمود فهمي للجنة القانونية، على أن يقوم بتشكيل اللجنة.‏

‏- اختيار محمد عثمان مستشارا قانونيا للنادي الأهلي.‏

‏- تشكيل لجنة برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وعضوية محمد الدماطي ومحمد ‏الجارحي عضوي المجلس، ولمياء مختار مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق، مستشار رئيس الهيئة العامة للاسثتمار والمناطق الحرة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي ‏للنادي، وتم تكليف اللجنة بالاستعانة بمن تراه لتحقيق أهدافها، وذلك لتطوير موارد النادي الأهلي.‏