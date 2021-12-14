البرلمان يستضيف قدامى اللاعبين

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 22:39

كتب : أحمد الخولي

اجتماع لجنة الشباب والرياضية بالبرلمان مع قدامى اللاعبين

عقدت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري اجتماعا مع وفد من الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى الذي ضم أحمد شوبير الإعلامي ولاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق والناقد الرياضي صلاح دندش أمين الصندوق بالجمعية.

وكان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو بحث سبل دعم الجمعية وتفعيل دورها في رعاية اللاعبين القدامى كبار السن وأصحاب الأمراض.

واتفق الجميع في الاجتماع على عقد أكثر من اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة بحضور أشرف صحبي وزير الشباب والرياضة لإيجاد حلول فعلية لدعم قدامى اللاعبين وتوفير موارد مالية ثابتة لرعايتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

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وحضر الجلسة من النواب في البرلمان كل من محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، وآية مدني، وهادية حسني، وأحمد الشناوي، وأسامة عبد العاطي، ومحمود توشكى، ودرويش مرعي، وحسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة.

البرلمان المصري اجتماع لجنة الشباب والرياضية بالبرلمان مع قدامى اللاعبين
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