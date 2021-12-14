نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 22:29

كتب : FilGoal

كأس العرب

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العرب والمقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري

وتأهلت منتخبات مصر وتونس وقطر والمغرب إلى نصف النهائي.

وفاز منتخب مصر على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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بينما تخطى المنتخب التونسي نظيره العماني بهدفين مقابل هدف واحد.

واكتسحت قطر نظيرتها الإمارات بخمسة أهداف دون رد.

وتخطى المنتخب الجزائري منافسه المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل فريق.

وتقام مباراتي الدور ربع النهائي خلال يوم 15 ديسمبر الجاري.

نصف النهائي

مصر مع تونس 15 ديسمبر 5:00 مساء ستاد راس أبو عبود (974)

قطر مع الجزائر 15 ديسمبر 9:00 مساء ستاد الثمامة

النهائي والمركز الثالث

تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 18 ديسمبر في تمام الساعة 12:00 ظهرا على ستاد راس أبو عبود (974).

تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر في تمام الساعة 5:00 مساء على ستاد البيت.

القنوات الناقلة

وتذاع مباريات كأس العرب عبر قناتي بي إن سبورتس 1و2 بجانب قنوات الكأس.

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