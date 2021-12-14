في المشاركة الأولى لـ ألفيش.. برشلونة يخسر كأس مارادونا أمام بوكا جونيورز

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 22:04

كتب : عبد الرحمن فوزي

داني ألفيش - برشلونة

فاز بوكا جونيورز على برشلونة في مباراة كأس مارادونا الودية والتي أقيمت في السعودية لإحياء ذكرى نجم الفريقين الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وفاز بوكا جونيورز بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة مشاركة داني ألفيش لأول مرة مع برشلونة منذ عودته للفريق، وشارك الظهير الأيمن البرازيلي في المباراة بالكامل.

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تقدم فيران جوتكلا بالهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة الـ 50 بتسديدة قوية من داخل منقطة الجزاء.

وتعادل إيزيكيل زيبايوس لبوكا جونيورز في الدقيقة الـ 77 مستغلا عرضية أرضية من فرانك فابرا لينهي الكرة في الشباك.

وفي ركلات الترجيح تمكن جميع لاعبي بوكا جونيورز من تسجيل ركلاتهم، بينما أضاع كل من ماثيوس بيريرا وجويليم خاومي لاعبي برشلونة ركلاتهم.

ويعود برشلونة لاستئناف الدوري الإسباني بمباراة إلتشي يوم السبت المقبل 1 ديسمبر والتي ستقام على ملعب كامب نو.

ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.

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