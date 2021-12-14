كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 21:38

كتب : FilGoal

مصر - الجزائر - كأس العرب

ضرب المنتخب المصري موعدا مع نظيره التونسي في نصف نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ووصل المنتخب المصري إلى نصف النهائي بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الوقت الإضافي.

وتخطي المنتخب التونسي نظيره العماني بهدفين مقابل هدف واحد.

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ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع تونس يوم 15 ديسمبر.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 وقناة الكأس وأون تايم سبورتس.

وتلعب المباراة على ستاد 974.

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