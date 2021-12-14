مرموش يشارك في هزيمة شتوتجارت أمام بايرن بخماسية في ليلة تألق جنابري

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 21:38

كتب : عبد الرحمن فوزي

سيرجي جنابري - بايرن ميونيخ

فاز بايرن ميونيخ على شتوتجارت بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 16 من الدوري الألماني.

أحرز أهداف بايرن ميونيخ في المباراة كل من سيرجي جنابري وروبيرت ليفاندوفسكي.

التشكيل

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وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش مع شتوتجارت منذ البداية بشكل أساسي.

بينما قاد كل من روبيرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر هجوم بايرن ميونيخ.

في الشوط الأول كاد مرموش أن يتقدم لشتوتجارت بعد إنطلاقة رائعة ولكن تسديدته ذهبت بجانب مرمى مانويل نوير.

وتقدم جنابري بالهدف الأول لبايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 40 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الاول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني افتتح جنابري التسجيل مرة أخرى في الدقيقة الـ 53 بعدما تلقى تمريرة من توماس مولر ليمر من مدافع شتوتجارت ويسدد في المرمى.

وأضاف ليفاتدوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 69 بعدما تلقى تمريرة من جنابري ليضع المدافع خلف ظهره بشكل رائع ويسجل الكرة بنجاح من فوق حارس المرمى.

وعاد ليفاندوفسكي ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة الـ 72 مستغلا تمريرة جديدة من جنابري ليضع الكرة من لمسة واحدة في الشباك.

وبعد دقيقتين فقط عاد جنابري بنفسه للتسجيل مستغلا خطأ فادح من الحارس مولر الذي وقعت الكرة من يده ليضع الكرة في المرمى مسجلا الهدف الخامس لبايرن ميونيخ والثالث له في المباراة.

وشهدت الدقيقة الـ 83 خروج عمر مرموش ودخول أليكسيس تيبيدي بدلا منه.

بذلك الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 40 في صدارة الدوري بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني والذي خاض مباراة أقل.

عمر مرموش بايرن ميونيخ شتوتجارت الدوري الألماني
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