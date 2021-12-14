الزمالك يتعادل مع الرائد السعودي وديا

تعادل الزمالك مع الرائد السعودي وديا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

بدأ كارتيرون المباراة بمحمد عواد في حراسة المرمى، بينما قاد رزاق سيسيه وعمر السعيد خط هجوم الزمالك.

وأجرى كارتيرون تبديلات في الشوط الثاني بإشراك كل من محمد أبو جبل، وإسلام جابر، وحسام أشرف، ويوسف أسامة نبيه.

تقدم عمر السعيد للزمالك في الدققيقة الـ 12 بعد متابعة لتسديدة عبد الله جمعة التي تصدى لها حارس مرمى الرائد، وبعد دقيقة واحدة تعادل إيدير لوبيز للرائد.

وفي الشوط الثاني تقدم لوبيز للرائد في الدقيقة الـ 53، قبل أن يتعادل أوباما للزمالك في الدقيقة الـ 87 برأسية مستغلا عرضية محمد عبد الشافي.

وكان الزمالك قد خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز وانتهت بفوزه بخمسة أهداف دون رد، وأمام الترسانة وانتهت بفوزه بهدف دون مقابل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر المقبل في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.