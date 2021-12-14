الزمالك يتعادل مع الرائد السعودي وديا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 20:10

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

تعادل الزمالك مع الرائد السعودي وديا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

بدأ كارتيرون المباراة بمحمد عواد في حراسة المرمى، بينما قاد رزاق سيسيه وعمر السعيد خط هجوم الزمالك.

وأجرى كارتيرون تبديلات في الشوط الثاني بإشراك كل من محمد أبو جبل، وإسلام جابر، وحسام أشرف، ويوسف أسامة نبيه.

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يتلقى إخطارا بتأجيل مباراته ضد فيوتشر مرموش أساسي مع شتوتجارت في مواجهة بايرن ميونيخ كأس العرب – مدرب قطر: نواجه الجزائر دون ضغوط أنس جابر تعرض مضربها للبيع لصالح النجم الساحلي

تقدم عمر السعيد للزمالك في الدققيقة الـ 12 بعد متابعة لتسديدة عبد الله جمعة التي تصدى لها حارس مرمى الرائد، وبعد دقيقة واحدة تعادل إيدير لوبيز للرائد.

وفي الشوط الثاني تقدم لوبيز للرائد في الدقيقة الـ 53، قبل أن يتعادل أوباما للزمالك في الدقيقة الـ 87 برأسية مستغلا عرضية محمد عبد الشافي.

وكان الزمالك قد خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز وانتهت بفوزه بخمسة أهداف دون رد، وأمام الترسانة وانتهت بفوزه بهدف دون مقابل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر المقبل في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.

الزمالك الرائد
نرشح لكم
الإسماعيلي يتلقى إخطارا بتأجيل مباراته ضد فيوتشر أمير مرتضى: بنشرقي يعود الخميس بعد إجازة بإذن كارتيرون اجتماع بين أمير مرتضى وكارتيرون قبل ودية الزمالك والرائد أمير مرتضى يكشف آخر تطورات عودة أوناجم
أخر الأخبار
بلايلي العاشر - طائر الفينيق الأسطوري الذي بعث من الرماد ليتحول إلى "وحش كاسر" 26 دقيقة | تقرير في الجول
الزمالك يتعادل مع الرائد السعودي وديا 44 دقيقة | مصر
الإسماعيلي يتلقى إخطارا بتأجيل مباراته ضد فيوتشر ساعة | الدوري المصري
مرموش أساسي مع شتوتجارت في مواجهة بايرن ميونيخ ساعة | الدوري الألماني
كأس العرب – مدرب قطر: نواجه الجزائر دون ضغوط 2 ساعة | كأس العرب 2021
أنس جابر تعرض مضربها للبيع لصالح النجم الساحلي 2 ساعة | رياضات أخرى
أمير مرتضى: بنشرقي يعود الخميس بعد إجازة بإذن كارتيرون 2 ساعة | الدوري المصري
الظهور الأول لـ ألفيش - تشكيل برشلونة لمواجهة بوكا جونيورز في كأس مارادونا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 4 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما