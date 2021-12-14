مرموش أساسي مع شتوتجارت في مواجهة بايرن ميونيخ

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 19:00

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت

أعلن بيليجرينو ماتارازو مدرب شتوتجارت عن تشكيل الفريق لمواجهة بايرن ميونيخ بعد قليل.

ويلتقي شتوتجارت مع بايرن ميونيخ على ملعبه في الجولة الـ 16 من الدوري الألماني.

وجاء عمر مرموش في التشكيل الأساسي لشتوتجارت، بينما يقود روبيرت ليفاندوفسكي هجوم بايرن ميونيخ.

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وجاء تشكيل شتوتجارت كالآتي

الحارس: فلوريان مولر

الدفاع: مارك لأويفير كيمبف - فالدمير أنتون - كونستانتينوس مافروبانوس

الوسط: ناجوي كوليبالي - أتاكان كارازور - هيروكي إيتو - واتارو إيندو - أوريل مانجالا

الهجوم: فيليب فورستر - عمر مرموش

بينما جاء تشكيل بايرن ميونيخ كالآتي

الحارس: مانويل نوير

الدفاع: بينجامين بافار - نيكلاس سولي - لوكاس هيرنانديز - ألفونسو دافيز

الوسط: ماركو روكا - جمال موسيالا

أمامهما: كينجسلي كومان - توماس مولر - سيرجي جنابري

الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي

عمر مرموش بايرن ميونيخ شتوتجارت الدوري الألماني
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