كأس العرب – مدرب قطر: نواجه الجزائر دون ضغوط

يرى فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري، أن فريقه سيخوض مباراة الجزائر في نصف نهائي كأس العرب "دون ضغوط".

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي للمباراة: "المنتخب القطري لعب أربع مباريات في البطولة كلها كانت عبارة عن تحدي، ومباراة الغد ستجمع بين بطلي آسيا وإفريقيا وكل من المنتخبين سيبحث غدا عن الفوز والمنتخب القطري سيعمل خلالها على مواصلة إظهار أسلوبه الخاص، خاصة أنه استعد جيدا لهذه البطولة، وكانت لديه خطة إعداد بدأت منذ فترة طويلة".

وأوضح "منتخب قطر يخوض مباراة الغد دون أي ضغوط وعامل الجمهور سيكون في صالحه. أنتظر منهم الدعم الكبير كما حصل في المباريات السابقة".

وأوضح أن كلا من المنتخبين يعرف الآخر جيدا، مضيفا "منتخب الجزائر يضم عناصر متميزة ويلعب بأسلوب الضغط على المنافس، مباراة الغد فرصة للمنتخب القطري لخوض تجربة جديدة أمام منتخب من شمال إفريقيا ويعتبر من المنتخبات المتطورة".

وأتم سانشيز بأن المنتخب القطري في تطور مستمر، وسبق له قبل عامين الحصول على لقب كأس آسيا.

من ناحيته، قال إسماعيل محمد لاعب المنتخب القطري، إن مباراة الجزائر تعتبر من أقوى المباريات في البطولة، مضيفا "نحن جاهزون لتقديم الأفضل غدا أمام منتخب يضم عناصر جيدة نعرف عددا منها يلعب في الدوري القطري، ولكننا سنعمل في المباراة على مواصلة الظهور الجيد واللعب بالأسلوب الذي بدأنا به منافسات البطولة من أجل الفوز والتأهل إلى النهائي".

ويواجه الفائز من تلك المواجهة، الفائز بين مصر وتونس في نصف النهائي الذي سيسبق تلك المباراة.